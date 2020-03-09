Амстердам, , 17:04 — REGNUM Прокуратура Нидерландов изучила все представленные Россией доказательства по делу крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе. Об этом 9 марта заявил Вард Фердинандуссе, выступая перед судьями.

«Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, совместная следственная группа изучила и другие сценарии крушения — взрыв на борту, крушение в результате удара военного самолета или украинскими военными.

«Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией», — отметил он, добавив, что документы были приняты во внимание и изучены в ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение дела о крушении пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, началось сегодня, 9 марта, в Гааге. Судебный процесс открытым и вестись на двух языках — английском и голландском. Расследование и суд проводится в Нидерландах ввиду того, что большинство погибших в авиакатастрофе — голландцы.

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