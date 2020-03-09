Ташкент, , 16:33 — REGNUM Узбекское военно-историческое общество обратилось в Российский организационный комитет «Победа» с ходатайством о присвоении Ташкенту звания «Город трудовой доблести», сообщает Podrobno.uz.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941—1945 годах.

«Как отмечают в Узбекском военно-историческом обществе, в годы Великой отечественной войны в Узбекистан (Узбекскую ССР) было эвакуировано более 100 предприятий, из них в Ташкенте было размещено 55. К 1942 году все перебазированные в республику промышленные предприятия, работали на полную мощность, поставляя фронту военную технику, боеприпасы и снаряжение», говорится в материале.

Отмечается, что на них по 11 часов ежедневно трудились мобилизованные мужчины от 16 до 55 лет и мобилизованные женщины от 16 до 45 лет, из-за нехватки рабочих рук к работе были привлечены подростки с 12 лет.

«За годы войны в фонд обороны страны жителями Узбекистана было внесено более 650 млн рублей и около 55 кг драгоценных металлов. На эти средства были построены и отправлены на фронт танковые колонны, эскадрильи боевых самолетов и бронепоезда», отмечается в публикации.

Также в Узбекской ССР было размещено более 113 военных госпиталей, где раненные воины поправляли свое здоровье и опять уходили на фронт.