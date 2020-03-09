Рига, , 16:08 — REGNUM Три организации согласовали с Рижской Думой мероприятия в день памяти латышского легиона СС 16 марта, пишет портал www.tvnet.lv.

Традиционно своё шествие в память легиона СС проведёт националистическая организация Daugavas Vanagi Latvijā (Соколы Даугавы). Оно пройдёт с 11:00 по 13:00 от церкви Святого Иоанна в старой Риге к памятнику Свободы в центре города. Организаторы сообщили, что в шествии примут участие 100 человек.

С 7:00 утра до 11:00 на площади возле памятника Свободы своё мероприятие проведёт общество поддержки Национальных воинов (Nacionālo karavīru atbalstam). Цель общества донести до всех прохожих роль боев 16 марта латышского легиона СС с частями Красной Армии, а также поведать историю легиона. Планируется, что в мероприятии примет участие 30 человек.

С 10:00 до 12:00 на площади возле памятника Свободы пройдёт пикет Латвийского Антифашистского Комитета. Участники соберутся возле памятника и пройдут маршем к церкви Святого Петра в старой Риге. Организаторами заявлено, что в марше примут участие 100 человек.

Латышский добровольческий легион СС входил в состав войск СС и состоял из двух дивизий 15-й и 19-й. За время существования в легионе служило около 115 000 человек. Латышские легионеры участвовали в карательных операциях против партизан и мирных жителей на территории Псковской области, Латвии, Польши, Белоруссии. Сегодня ветераны и легиона СС, в отличие от ветеранов дивизий Красных латышских стрелков в рядах Красной Армии, являются национальными героями Латвии, везде где только можно они поддерживаются гласно или негласно современной политической элитой страны, официальными лицами и правящим кабинетом.