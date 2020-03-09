Минск, , 16:06 — REGNUM Пять небольших российских компаний, согласившихся поставлять нефть в Белоруссию с вычетом премии из цены, начали отгружать свою продукцию. Об этом 9 марта проинформировал белорусский госконцерн «Белнефтехим».

Белорусские НПЗ получат в совокупности около 200 тыс тонн российской нефти, сообщили в госконцерне. Названия российских компаний не называются, способ поставки не уточняется.

«Белнефтехим» подчеркнул: поставки будут осуществляться без премии, которую отказались вычитать из расчёта цены крупные российские компании — традиционные поставщики российской нефти в Белоруссию, которые с 2020 года прекратили отгрузку на оба белорусских НПЗ. В сообщении сказано также, что новые поставщики, «которые ранее поставки нефти в Белоруссию не осуществляли» и которых требование Минска отказаться от премии устроило, начали отгрузку своей продукции «в соответствии с ранее согласованным графиком поставок».

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко отказался подписывать парафированный правительствами Белоруссии и России план углубления экономической интеграции в формате Союзного государства. При этом он снова поставил вопрос о ценах для Белоруссии на газ «как для Смоленской области» и запретил подписывать контракты с российскими нефтетрейдерами, пока они не откажутся от премии в формуле цены при поставках на белорусские НПЗ.

Тогда же был подписан баланс Союзного государства о поставках с нового года 24 млн т российской нефти в Белоруссию. При отсутствии контрактов с 2020 года крупные российские компании прекратили отгрузку своей продукции для белорусских НПЗ. Постсоветская республика стала переплачивать за более дорогую нефть из Норвегии и Азербайджана, а также перекупленную российскую нефть с более дорогой доставкой танкерами через порт литовской Клайпеды с последующей доставкой в железнодорожных цистернах.