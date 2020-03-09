Стамбул, Турция, , 16:04 — REGNUM Из Стамбула в Брюссель отбыл с однодневным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По данным журналистов, визит главы государства, которого сопровождают глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава разведслужбы Хакан Фидан и другие, организован по приглашению председателя Совета ЕС (Евросовета) Шарля Мишеля.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что он в ближайшее время посетит с визитом Брюссель, где встретится с представителями ЕС.

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