Москва, , 15:58 — REGNUM Количество заявок для участия в конкурсе «Лидеры России. Политики» значительно превысило 20 тысяч

Заявочная компания конкурса продлится до 18 часов по московскому времени 16 марта.

После того, как участник завершит регистрацию, и выполнит все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса будет опубликована информация о нем и появится возможность его поддержать.

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Член Общественной палаты, генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также зарегистрировался для участия в конкурсе.

О том, что послужило причиной для такого решения, Максим Григорьев рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Прежде всего, я хочу поддержать это важное начинание, эту систему. Я считаю, что это достаточно серьезный социальный лифт, и чем больше людей будут участвовать, в этом. тем будет лучше. А лучше всего, конечно, поддержать собственным примером. Ну, а если удастся как-то продвинуться в конкурсе, я думаю, что даже с учетом моих трех высших образований и степени кандидата наук, обучение и те навыки, которые предусмотрены для победителей конкурса, будут для меня полезны», — отметил Максим Григорьев.

«А кроме того, это прекрасная возможность рассказать неравнодушным людям о том, чем я занимаюсь, в том числе и в Общественной палате, какие проекты веду. И возможно, кто-то из них в этом тоже захочет принять участие», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Максим Григорьев является автором более 200 научных и публицистических статей в федеральной прессе, членом Экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по противодействию использованию сети «Интернет» в террористических целях, членом Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, а также членом Научно-методического консультативного совета при Центральной избирательной комиссии РФ и заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

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