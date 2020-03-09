Москва, 9 марта 2020, 15:58 — REGNUM Количество заявок для участия в конкурсе «Лидеры России. Политики» значительно превысило 20 тысяч
Заявочная компания конкурса продлится до 18 часов по московскому времени 16 марта.
После того, как участник завершит регистрацию, и выполнит все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса будет опубликована информация о нем и появится возможность его поддержать.
Читайте подробнее: География участников Конкурса «Лидеры России. Политика»: кто впереди?
Член Общественной палаты, генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также зарегистрировался для участия в конкурсе.
О том, что послужило причиной для такого решения, Максим Григорьев рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, Максим Григорьев является автором более 200 научных и публицистических статей в федеральной прессе, членом Экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по противодействию использованию сети «Интернет» в террористических целях, членом Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, а также членом Научно-методического консультативного совета при Центральной избирательной комиссии РФ и заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Читайте также: Конкурс «Лидеры России. Политика»: 8000 заявок за первые сутки