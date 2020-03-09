Рига, , 15:57 — REGNUM Кандидатом на должность мэра Риги от Русского союза Латвии (РСЛ) стал Мирослав Митрофанов, пишет портал LSM.

Русский Союз Латвии является единственной политической силой в стране последовательно выступающей против ассимиляции и пересмотра итогов II мировой войны. Власти Латвии делают всё возможное, чтобы маргинализировать партию. Под давлением местной Полиции Безопасности латвийские коммерческие банки закрыли и отказываются открывать расчётный счёт партии. Из-за этого РСЛ, единственная латвийская партия, которая не может получить причитающие по закону 136 336 евро для финансирования политической деятельности. В законе говорится, что бюджетные средства на финансирование политической партии разрешается перечислять только на счёта в местных банках. Фактически деятельность партии из зарплаты депутата Европарламента содержит её многолетний лидер Татьяна Жданок.

Полностью список РСЛ на внеочередных выборах в Рижскую будет сформирован 12 марта. Выборы состоятся 25 апреля.