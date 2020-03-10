Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

С предложением внести изменения в Основной закон страны президент РФ Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию. Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. Законопроект о оправке в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января 2020 года и принят в первом чтении единогласно.

Одновременно была создана рабочая группа по поправкам в Конституцию. За время, прошедшее в ходе обсуждения поправок, в профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок. В рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена.

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В работе над изменениями активно участвовали все фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», свои предложения ко второму чтению законопроекта представил глава государства.

«Единая Россия» уже заявила о консолидированной поддержке поправок в Конституцию, КПРФ и «Справедливая Россия» готовы поддержать изменения, если их предложения найдут поддержку. ЛДПР же заявила о поддержке поправок.

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Если поправки будут приняты во втором чтении, третье, итоговое чтение состоится завтра, 11 марта, тогда же поправки обсудит Совет Федерации на своем заседании.

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