Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Находящихся в Италии граждан Грузии, которые успели приобрести авиабилеты за две недели до прекращения авиасообщения, уже идентифицировали и зарегистрировали, сообщил на заседании межведомственного координационного совета 9 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, посольство Грузии в Италии обеспечит транспортировку всех идентифицированных и зарегистрированных граждан из разных городов в Рим, откуда они организованно будут доставлены на родину.

«Процесс уже завершен. В посольстве имеется список тех людей, которые были в разных городах и имели купленные заранее обратные билеты. Они будут организованно доставлены в Рим, так как рейс будет выполнен из Рима. Посольство Грузии уже работает над тем, чтобы организованно доставить их в Тбилиси. Думаю, что в ближайшие дни они вернутся на родину. Все это будет сделано за счет государства», — заявил Давид Залкалиани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии официально подтверждено уже 15 случаев коронавируса. Еще 141 человек находится в карантине и 51 — в стационарах под наблюдением врачей. 2 случая связаны с путешествием в Иран, 12 случаев — с поездкой в Италию, причем, после визита в эту страну группы из 6 человек члены этой группы успели заразить вирусом либо членов своих семей, либо сотрудников. А еще один, последний случай, связан с путешествием гражданина в Испанию. Но он также имел контакты в Италии, поэтому установить, где именно он был инфицирован, грузинские эпидемиологи на данном этапе затрудняются.

Авиасообщение с Италией Грузия прекратила несколько дней назад, после того, как оттуда вернулась группа из 6 человек, члены которой оказались инфицированными коронавирусом.