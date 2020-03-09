Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Правительство Грузии и все его структуры временно ограничат зарубежные визиты и командировки с целью предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 9 марта.

«Сегодня члены совета в рамках мероприятий по превенции распространения в стране коронавируса приняли следующее решение: государственным ведомствам дана строгая рекомендация, за исключением крайней необходимости, максимально ограничить рабочие командировки за границу. Эта рекомендация касается и учебных визитов, о чем министерство образования, науки, культуры и спорта должно проинформировать учебные заведения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии официально подтверждено уже 15 случаев коронавируса. Еще 141 человек находится в карантине и 51 — в стационарах под наблюдением врачей. 2 случая связаны с путешествием в Иран, 12 случаев — с поездкой в Италию, причем, после визита в эту страну группы из 6 человек члены этой группы успели заразить вирусом либо членов своих семей, либо сотрудников.

А еще один, последний случай, связан с путешествием гражданина в Испанию. Но он также имел контакты в Италии, поэтому установить, где именно он был инфицирован, грузинские эпидемиологи на данном этапе затрудняются.