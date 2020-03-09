Тбилиси, , 14:37 — REGNUM На переговорах, которые проходили 8 марта в резиденции посла США в Грузии, освобождать так называемых «политзаключенных» никто не обещал, и решения по вопросу освобождения из заключения экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из владельцев телекомпании «Мтавари архи» и других приняты не были. Об этом на пресс-конференции 9 марта сообщил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Так он прокомментировал заявления некоторых лидеров оппозиции о том, что те на переговорах склонили правящую партию «Грузинская мечта» к еще одному компромиссу — обещанию освобождения «политзаключенных».

"Мы, политические партии, договорились о том, что система правосудия не должна использоваться какой-либо из сторон для политических целей и никто не должен пытаться оказать на правосудие политическое влияние», — сообщил Талаквадзе.

По его словам, никаких других конкретных договоренностей по конкретным лицам на этих переговорах достигнуто не было, и все обсуждавшиеся вопросы отражены в тексте соглашения, с которым могут ознакомиться все желающие.

Текст меморандума и совместного заявления по итогам диалога в резиденции посла США опубликован на официальном сайте американского посольства.

Как известно, в результате переговоров в присутствии иностранных дипломатов — фасилитаторов диалога (послов ЕС и США) правящая «Грузинская мечта» и лидеры оппозиционных партий 8 марта в резиденции посла США в Грузии подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление, согласно которым, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой схеме и с 1% избирательным барьером. В новый парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 30 депутатов по мажоритарным округам, число которых сокращается почти в 2,5 раза. Еще одно нововведение — установление 40% барьера для формирования правительства. Оно означает, что партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство и должна будет сделать это в коалиции с прошедшими в парламент остальными партиями.

Акции протеста оппозиция проводила с 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Процесс протеста был приостановлен после вмешательства послов ЕС и США, которые склонили конфликтующие стороны к диалогу. Долгое время переговоры проходили безрезультатно, и каждая сторона продолжала настаивать на своей позиции. Позднее правящая партия пошла на уступки и согласилась сократить количество мажоритарных мандатов в парламенте вначале с 73 до 50, а затем и до 30.