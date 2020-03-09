Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Соглашение всегда лучше конфронтации, но то соглашение по избирательной системе, которого правящая партия «Грузинская мечта» и ее оппоненты достигли 8 марта, уродливую избирательную систему Грузии изменить не сможет, считает грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе. Комментарий он публикует на своей странице в соцсети Facebook.

«Безвольное правительство ничего не сделало для того, чтобы добиться правильного соглашения. Достигнутое соглашение не меняет уродливой избирательной системы. Оно вытекает из момента и бесперспективно во времени. Избирательная система будет стройной только тогда, когда у страны будет правильное административно-территориальное устройство, когда Конституция будет итогом политического согласия, а не усилий карикатурного однопартийного конституционного большинства», — написал аналитик.

По его словам, во всех переговорах по актуальным политическим вопросам всегда участвуют одни и те же малорейтинговые партии и их лидеры, тогда как в Грузии зарегистрировано более 330 политических партий, которые имеют своих лидеров и право голоса.

Негативным моментом соглашения эксперт считает и допущение на предстоящих выборах избирательных блоков.

«Проведение выборов без блоков необходимо для того, чтобы мы могли узнать «вес» каждой партии по оценке избирателей, реальное доверие к этим партиям… А блоки можно создавать потом для получения большинства и формирования правительства», — поясняет Гиорхелидзе.

Как известно, в результате переговоров в присутствии иностранных дипломатов — фасилитаторов диалога правящая «Грузинская мечта» и лидеры оппозиционных партий 8 марта в резиденции посла США в Грузии подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление, согласно которым, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой схеме и с 1% избирательным барьером. В новый парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 30 депутатов по мажоритарным округам, число которых сокращается почти в 2,5 раза. Еще одно нововведение — установление 40% барьера для формирования правительства. Оно означает, что партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство и должна будет сделать это в коалиции с прошедшими в парламент остальными партиями.

Акции протеста оппозиция проводила с 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Процесс протеста был приостановлен после вмешательства послов ЕС и США, которые склонили конфликтующие стороны к диалогу. Долгое время переговоры проходили безрезультатно, и каждая сторона продолжала настаивать на своей позиции. Позднее правящая партия пошла на уступки и согласилась сократить количество мажоритарных мандатов в парламенте вначале с 73 до 50, а затем и до 30.