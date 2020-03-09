Минск, , 14:10 — REGNUM Вопросы норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами, дополнительного стимулирования чиновников на местах, импорта нефти из России, переработки вторсырья, борьбы с бесхозяйственностью и, традиционно, укрепления дисциплины обсуждены 9 марта в ходе совещания, которое провёл Александр Лукашенко с руководством правительства. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

На рассмотрение правящего более четверти века Лукашенко вынесены проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки и стимулировании использования электромобилей, а также об изменении норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.

По словам руководителя республики, рассматриваемые вопросы не обусловлены приближающимся днём голосования нынешней президентской кампании. Возмутившись фактами бесхозяйственности на селе, Лукашенко заявил, что создавать новые структуры с сотнями новых чиновников, чтобы «ударить по бесхозяйственности», не стоит.

«Лучше не вносите такие предложения, — сказал он. — У нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции. Я уже не говорю о тех, кто непосредственно должен этим заниматься: руководители и специалисты конкретных хозяйств».

Первый зампред Совмина Белоруссии Дмитрий Крутойсообщил, что разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и районных исполнительных комитетов за достижение определенных результатов.