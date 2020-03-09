Варшава, , 13:57 — REGNUM Глава польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский планирует 10 апреля быть в России. Об этом сообщает польский портал Onet. По данным издания, Качиньский вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким посетит Катынь, где примет участие в поминовении погибшей 10 лет назад под Смоленском правительственной делегации во главе с польским президентом Лехом Качиньским и почтит память расстрелянных 80 лет назад в Катынском лесу польских офицеров.

Adrian Grycuk

На прошлой неделе, пишет издание, группа чиновников канцелярии премьер-министра отправилась в Россию, чтобы подготовить визит главы правительства. По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, они посетили место крушения в Смоленске правительственного борта и побывали в Мемориальном комплексе в Катыни, который является частью польского военного кладбища.

«По нашей информации, — продолжает Onet, — подготовительный визит был успешным и польские делегаты согласовали с российской стороной проведение визита. Польскую делегацию возглавит Моравецкий, который хочет пригласить родственников всех жертв катастрофы, случившейся 10 лет назад». Среди них — Ярослав Качиньский, председатель PiS, который вместе с Моравецким должен вылететь в Белоруссию, откуда в Смоленск и Катынь они отправятся на машинах.

По словам собеседников издания, брат погибшего президента настоял на том, что он должен быть 10 апреля на месте крушения. «Это было личное желание и решение Качиньского», — рассказал приближенный к главе правящей партии источник. Хотя, по его словам, некоторые члены «Права и Справедливости» хотели убедить своего шефа изменить решение и призывали его остаться в этот день в Варшаве.

Президент Польши Анджей Дуда также хочет поехать в Смоленск и Катынь. Однако решения по этому вопросу еще не принято.