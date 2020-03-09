Анкара, , 14:02 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 9 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военным. Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа. С начала 2020 года властям Турции сдались уже 50 членов РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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