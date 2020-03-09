Варшава, , 13:38 — REGNUM Спикер Сената Польши Томаш Гродзский, при возвращении из отпуска, проведённого в Италии, после посадки в варшавском аэропорту им. Фредерика Шопена отказался заполнять так называемую «карту локализации пассажира». Сообщивший об инциденте портал tvp.info уточняет, что информация не является полностью подтверждённой.

Заполнение «карты локализации пассажира» стало обязательным в соответствии с указанием главного санитарного инспектора в связи с эпидемией коронавируса.

Гродзский прибыл в Варшаву из Мюнхена. В одном самолёте с ним летел человек, прибывший из района Италии, подверженного эпидемии коронавируса. В таких условиях заполнение карты необходимо для того, чтобы медицинские службы могли знать местонахождение всех, находящихся в «группе риска».

Спикер Сената отказался заполнять карту на том основании, что он является публичным лицом, и его местонахождение всем известно. Между ним и медицинским персоналом произошла дискуссия. Работники санитарной службы напомнили Гродзскому, что он врач, и должен понимать важность соблюдения эпидемиологических требований. Через некоторое время им удалось убедить спикера заполнить документ.

Маршал (спикер) Сената Польши Томаш Гродзский в настоящее время находится под огнём критики в связи с обвинениями в коррупции. Несколько человек утверждали, что давали ему взятки во время его работы врачом в больнице в 1990-е годы.