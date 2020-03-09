Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Грузинский эксперт Гия Абашидзе надеется, что после достигнутого 8 марта между властями и оппозицией соглашения гневных писем и осуждающих твиттов из Вашингтона или Брюсселя правительство Грузии больше получать не будет. Об этом эксперт написал пространный пост-комментарий на своей странице в соцсети Facebook, позитивно оценив подписанный при содействии иностранных дипломатов мораторий о взаимопонимании.

«Правящая команда и в стране, и на ее пределами показала, что узкопартийных интересов не преследует, и ее ориентиром с ноября, когда начались переговоры, являются не ближайшие выборы, а стабильность, мир, консенсус и демократическое развитие государства», — написал эксперт.

По его мнению, под какой бы сильной лупой не рассматривали наблюдательные миссии предстоящие выборы, он уверен, что никаких фальсификаций не будет и поддельных паспортов или удостоверений это правительство печатать не собирается.

Значение достигнутого соглашения, по словам эксперта, состоит и в том, что у оппонентов нынешней власти не будет никаких аргументов для объявления предстоящих выборов нелегитимными.

Тем не менее, на осуществление достигнутого 8 марта соглашения Гия Абашидзе смотрит с осторожным оптимизмом и подчеркивает, что для внесения соответствующих поправок в действующую Конституцию парламентскому большинству потребуется трижды при утверждении законопроекта набрать как минимум 113 голосов. А это, учитывая опыт 14 ноября прошлого года и протест мажоритариев, сделать будет нелегко. Поэтому эксперт призывает правящую партию тщательно поработать со своими мажоритариями и разъснить им необходимость поддержки таких конституционных изменений.

Как известно, в результате переговоров в присутствии иностранных дипломатов — фасилитаторов диалога правящая «Грузинская мечта» и лидеры оппозиционных партий 8 марта в резидленции посла США в Грузии подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление, согласно которым, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой схеме и с 1% избирательным барьером. В новый парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 30 депутатов по мажоритарным округам, число которых сокращается почти в 2,5 раза. Еще одно нововведение — установление 40% барьера для формирования правительства. Оно означает, что партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство и должна будет сделать это в коалиции с прошедшими в парламент остальными партиями.

Акции протеста оппозиция проводила с 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Процесс протеста был приостановлен после вмешательства послов ЕС и США, которые склонили конфликтующие стороны к диалогу. Долгое время переговоры проходили безрезультатно, и каждая сторона продолжала настаивать на своей позиции. Позднее правящая партия пошла на уступки и согласилась сократить количество мажоритарных мандатов в парламенте вначале с 73 до 50, а затем и до 30.