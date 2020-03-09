Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Грузинская оппозиция не возобновит митинги с 4 апреля, как обещала ранее, напротив, объявит мораторий на все акции протеста. Об этом в эфире телекомпании «Палитраньюс» заявил один из организаторов протестного движения, бывший замминистра юстиции правительства Саакашвили, а ныне лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Причиной такого решения он назвал соглашение, которое было достигнуто между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиция 8 марта, на встрече в резиденции посла США в Грузии.

По словам Вашадзе, после утверждения парламентом соответствующего законопроекта оппозиция перейдет к активной предвыборной кампании. Это произойдет в том случае, если правящая партия опять не обманет ожиданий оппозиции и не нарушит условий заключенного соглашения.

«Не дай Бог, чтобы опять обманули, всем ясно, что тогда будет. Если же выполнят (соглашение), то начнется предвыборная кампания. Пикеты и уличные протесты — не самоцель. Это соглашение не было односторонней уступкой», — заявил Вашадзе.

Как известно, в результате переговоров в присутствии иностранных дипломатов — фасилитаторов диалога правящая «Грузинская мечта» и лидеры оппозиционных партий подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление, согласно которым, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой схеме и с 1% избирательным барьером. В новый парламент будут избраны 120 депутатов попропорциональным партийным спискам и 30 депутатов по мажоритарным округам, число которых сокращается почти в 2,5 раза. Еще одно нововведение — установление 40% барьера для формирования правительства. Оно означает, что партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство и должна будет сделать это в коалиции с прошедшими в парламент остальными партиями.

Акции протеста оппозиция проводила с 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Процесс протеста был приостановлен после вмешательства послов ЕС и США, которые склонили конфликтующие стороны к диалогу. Долгое время переговоры проходили безрезультатно, и каждая сторона продолжала настаивать на своей позиции. Позднее правящая партия пошла на уступки и согласилась сократить количество мажоритарных мандатов в парламенте вначале с 73 до 50, а затем и до 30.