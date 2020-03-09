Киев, , 11:49 — REGNUM Федерация для Украины будет «абсолютным и безвозвратным» концом государства, об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявила Анастасия Дмитрук, которая является автором стихотворения «Никогда мы не будем братьями».

Дмитрук отметила, что «крымским татарам и вменяемым украинцам», ставшим по ее мнению «заложниками ситуации», нет негатива со стороны украинского общества. Остальные, по ее мнению, это «малороссы с востока и Крыма», которые якобы устроили раскол в стране, войну и являются якобы виновниками тысяч «потерянных жизней».

«Им (жителям Крыма и Донбасса, которые якобы виновны в происходящем на Украине — ИА REGNUM) не нужно наше понимание или прощение. Они хотят «русского мира» на своих условиях и не только на востоке. Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — уверена Джмитрук.

Она также отметила, что малороссы являются «паразитами на теле Украины», и они всегда буду раскалывать украинское государство, сопротивляться всем «положительным изменениям» и презирать украинскую культуру, историю и язык.

Также Дмитрук уверена, что федеративное устройство для Украины будет «абсолютным и безвозвратным» концом государства.

«Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии, соответственно», — подчеркнула она.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого жители Крыма не захотели оставаться в составе Украины и приняли решение о воссоединении с Россией. Аналогичным образом не захотели оставаться в составе Украины и жители ДНР и ЛНР, принявшие решение о создании республик Донбасса. В апреле 2014 года официальный Киев начала против населения республик Донбасса карательную операцию, которая длится по сей день.