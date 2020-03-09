Киев, 9 марта 2020, 11:49 — REGNUM Федерация для Украины будет «абсолютным и безвозвратным» концом государства, об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявила Анастасия Дмитрук, которая является автором стихотворения «Никогда мы не будем братьями».
Дмитрук отметила, что «крымским татарам и вменяемым украинцам», ставшим по ее мнению «заложниками ситуации», нет негатива со стороны украинского общества. Остальные, по ее мнению, это «малороссы с востока и Крыма», которые якобы устроили раскол в стране, войну и являются якобы виновниками тысяч «потерянных жизней».
Она также отметила, что малороссы являются «паразитами на теле Украины», и они всегда буду раскалывать украинское государство, сопротивляться всем «положительным изменениям» и презирать украинскую культуру, историю и язык.
Также Дмитрук уверена, что федеративное устройство для Украины будет «абсолютным и безвозвратным» концом государства.
Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого жители Крыма не захотели оставаться в составе Украины и приняли решение о воссоединении с Россией. Аналогичным образом не захотели оставаться в составе Украины и жители ДНР и ЛНР, принявшие решение о создании республик Донбасса. В апреле 2014 года официальный Киев начала против населения республик Донбасса карательную операцию, которая длится по сей день.