Хартум, , 11:44 — REGNUM В столице Судана, городе Хартум было совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, об этом 9 марта сообщает Al Arabia.

Как отмечают журналисты, автомобиль главы правительства был взорван, сам чиновник выжил, однако нет информации относительно состояния его здоровья. Ответственные за преступления пока неизвестны.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир. В настоящее время в стране действует переходное правительство, состоящее из представителей военных и гражданских политиков, находившихся в оппозиции прежнему президенту.

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