9 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Анкара, начав атаковать беженцами Европейский союз, пытается во что бы то ни стало втянуть Европу в Сирию, чтобы не оставаться там один на один с Москвой. Но ЕС занял более жесткую позицию по отношению к мигрантам, чем в 2015 году, и готов защитить свою внешнюю границу.

Станислав Тарасов, , 11:00 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После того, как вступило в силу заключенное в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб, турецкий лидер направляется в Брюссель, где проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Евросовета Шарлем Мишелем.

Центральной темой будет проблема исполнения соглашения по миграции четырехлетней давности. ЕС так и не выплатил Анкаре обещанные 6 млрд евро до конца и отказался выполнять пункт о безвизовом режиме для турецких граждан. Накануне МИД Турции призвал европейские страны выполнить обязательства по миграционному соглашению от 18 марта 2016 года и не препятствовать перемещению беженцев из Турции на границу с Грецией. Эрдоган заявил, что он отклонил предложение Брюсселя предоставить дополнительный миллиард евро. Потом в ЕС заявили, что выделят дополнительные 500 млн евро в дополнение к этому миллиарду. Однако Эрдоган утверждает, что его страна потратила на мигрантов 40 миллиардов долларов, то есть, гораздо больше тех семи миллиардов, которые Турция, согласно заявлениям ее президента, получила от остального мира.

Европейцы обвинили Анкару в «шантаже», потому что проблема беженцев была обозначена Турцией после обострения ситуации в Идлибе. Она воспринимается как месть Эрдогана за занятую в период кризиса Евросоюзом позицию. Хотя дело не только в Идлибе. Как указывает Bloomberg, Эрдоган пригрозил «открыть ворота в Европу» сирийским беженцам, «если ЕС не откажется от резкой критики в адрес проводимой Анкарой военной операции против курдов». В июле 2019 года Турция объявила о временной приостановке соглашения о реадмиссии в ответ на санкции ЕС, введенные за то, что Анкара начала буровые работы по поиску газа в спорных водах возле Кипра. Наконец, Эрдоган пытался подключить ЕС к проблеме создания вдоль турецко-сирийской границы «зоны безопасности», чтобы переместить туда до двух миллионов беженцев, что не нашло поддержки и понимания со стороны европейских государств.

Беженцы Freedom House

«Он решил расквитаться со всеми, — пишет хорватское издание Advance. — Вторгся в Идлиб, ведет военную интервенцию в Ливии и балансирует на грани конфликта с Россией. А теперь он еще и нанес «удар мигрантами» по Европе… Почему он решился на все это сразу? Похоже, отношения между Анкарой и Вашингтоном восстанавливаются, и в этом может крыться разгадка». Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что лица, которые направляются к греческой границе, являются беженцами не из сирийской провинции Идлиб, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет, и обвинил Анкару в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к границе. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью французскому изданию Ouest-France призвал «лучше защищать внешние границы ЕС и не поддаваться давлению со стороны Эрдогана», потому что «в итоге мы можем получить ту же ситуацию, как в 2015 году».

Напомним, что тогда в Европе только за первые десять месяцев 2015 года оказалось около 1,5 млн мигрантов. Потом это число возросло. Уместно отметить, что после вторжения турецких войск в Сирию, на территорию Турции перебрались около 3,6 миллиона сирийцев, многие из которых также намерены эмигрировать в Европу. Брюссель, который ранее предполагал с помощью иммигрантов решить свои демографические и экономические проблемы, до сих пор не «переварил» мигрантов и беженцев, а некоторые страны стали выступать с идеей отказаться от членства в Евросоюзе. Европейское агентство по охране внешних границ FRONTEX подготовило доклад для лидеров ЕС, в котором сообщается, что остановить мигрантов будет сложно даже в том случае, если турецкие власти будут им препятствовать. По-видимому, ситуация в ближайшие дни будет только ухудшаться.

Существуют подозрения, что Эрдоган реализует определенный план по коренной перестройке Европы через ее исламизацию, чем могут воспользоваться радикалы, стремящиеся укрепить позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на европейском континенте. Отсюда возникает вопрос о том, как дальше Брюссель будет выстраивать отношения с Анкарой. С 2015 по 2020 годы ЕС разработал разные модели того, как принимать решения о предоставлении убежища или о депортации. Но ни одна из них не была воплощена в жизнь. Действовало лишь соглашение между ЕС и Турции по беженцам. В этой связи британское издание The Guardian считает, что Анкара, начав наступление беженцами на ЕС, пытается во что бы то ни стало «втянуть Европу в Сирию, чтобы не оставаться там один на один с Москвой».

Беженцы Mstyslav Chernov

Но ЕС занял более жесткую позицию по отношению к мигрантам, чем в 2015 году и готов защитить свою «внешнюю границу». Возможно, с Эрдоганом будет идти торг с целью выиграть время, чтобы найти новое решение. Ему будут выплачены и обещанные для беженцев средства. Есть также другой вариант: вступить на высоком политическом уровне в переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и нейтрализовать Эрдогана. Похоже, наступил момент, когда необходимо вспомнить план президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который ратовал за корректировку политики ЕС в сирийском конфликте, предвидя проблемы с беженцами.

Решение предусматривало диалог через спецпредставителя ООН по Сирии с Асадом, Москвой, Тегераном, Анкарой, Эр-Риадом и даже с так называемой умеренной сирийской оппозицией, чтобы обозначить еще одно направление в процессе мирного урегулирования конфликта в Сирии. Наступает момент для принятия серьезных решений.