Амстердам, , 09:58 — REGNUM Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.

Рассматриваться дело будет в судебном комплексе «Скипхол» в 50 км от Гааги. Этот комплекс имеет максимальный уровень безопасности и обычно используется при заседаниях по очень серьезным делам.

Процесс будет открытым и будет вестись на двух языках — английском и голландском. Расследование и суд проводятся в Нидерландах, потому что большинство погибших в авиакатастрофе — голландцы.

Председательствовать на суде будет судья Хендрик Стейнгаюс.

Процесс обещает быть долгим — уже составлен график слушаний как минимум на год. В первую неделю разбирательства будут касаться исключительно делопроизводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование причин катастрофы MH17 до сих пор фактически не завершено. При том что прошло почти шесть лет с момента крушения.

Все это время так называемое следствие занималось подгонкой «фактов» под версию о том, что в гибели самолета якобы виноваты ополченцы Донбасса и Россия. При том что ни одного веского доказательства этой версии за все шесть лет расследования представлено не было.

Тем не менее, обвиняемыми на этом процессе значатся четыре человека, трое из которых — граждане России.

Это Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, Сергей Дубинский, а также Олег Пулатов. Все они в разное время сражались на стороне Народных Республик Донбассе против бандеровских карателей. Четвертый обвиняемый — гражданин Украины Леонид Харченко, который также воевал на стороне ДНР.

Обвинения им предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов: убийство и разрушение воздушного судна, повлекшее гибель людей.

Никаких прямых доказательств вины этих людей в гибели самолета нет. Более того, за шесть лет следствие так и не ответило однозначно на вопрос о том, а из чего же был сбит самолет.

Начало судебного процесса в таких условиях преследует очевидную цель — информационное давление на Россию и Донбасс.