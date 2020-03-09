9 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 08:52 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призывает молиться о католиках Китая, передает Vatican News (Ватикан). Всемирная сеть молитвы Святейшего отца опубликовала видеопослание с молитвенными прошениями на март 2020 года «О католиках в Китае». Папа выражает свою пастырскую заботу о католиках азиатской страны: «Сегодня в Китае Церковь смотрит в будущее с надеждой. Церковь желает, чтобы китайские христиане были действительно христианами, чтобы они были добрыми гражданами. Они призваны распространять Евангелие, но без прозелитизма, стремясь к единству католической общины, которая разделена. Будем же молиться вместе о том, чтобы Церковь в Китае оставалась верной Евангелию и возрастала в единстве. Спасибо».

Караваны мигрантов из Турции направляются к турецко-греческой границе, воротам в Европу, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Поощряемые турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который использует их в качестве пешек против Европейского союза, большинство беженцев ведут себя мирно, хотя есть молодежные группы, которые вступают в столкновения с греческими пограничниками. «Эти бедные люди находятся под огромным давлением, — говорит архиепископ Афинский Севастианос Россолатос, глава Конференции католического епископата Греции. — Мигранты сталкиваются с греческой полицией, которая пытается помешать им въехать в нашу страну, а также с турецкими властями, которые заставляют их проникать в нашу страну, предложив им бесплатное перемещение на поездах, автобусах и такси. Эти беженцы прибыли в Турцию очень давно, большинство из них жили в районе Стамбула. Как сообщается, турки перерезают колючую проволоку на границе, чтобы облегчить въезд мигрантов в Грецию. По общему мнению, план Анкары состоит в том, чтобы вытолкнуть беженцев в Грецию для оказания давления на ЕС». В Турции около 3,5 млн беженцев готовы покинуть страну. Проблема не только гуманитарная, но и политическая.

Евросоюз, похоже, все больше и больше втягивается в продолжающуюся конфронтацию между Турцией и Грецией из-за тысяч мигрантов, пытающихся пересечь турецко-греческую границу, считает AsiaNews (Рим, Италия). Две страны сейчас ведут информационную войну. Анкара публикует кадры, на которых беженцев отталкивает греческая береговая охрана, Афины — кадры, на которых турецкие суда сопровождают лодки мигрантов до греческих территориальных вод. ЕС поддерживает Грецию, заявляя, что двери Европы закрыты для беженцев. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Борелл не стеснялся в выражениях. «Не идите к границе», — призывает он потенциальных мигрантов. Беженцы, прибывшие на греческий остров Лесбос, говорят, что турецкое правительство использует торговцев людьми. Турецкое правительство сотрудничает с последними в рамках своей политики по вытеснению беженцев на Запад. Между тем, Евросоюз попал под огонь правозащитников за принятие Грецией решения приостановить на месяц рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища.

ЕС единогласно отказывает в праве на убежище беженцам, покидающим Сирию, утверждает, утверждает La Croix (Париж, Франция), что мы видим на турецко-греческой границе. Эта ситуация говорит об очень глубоком изменении взглядов на проблему миграции за последние пять лет. В 2015 году, несмотря на колебания и разговоры, Евросоюз не закрыл свои двери перед теми, кто спасался от сирийского конфликта. Сегодня единодушие царит в отказе принять беженцев. ЕС хочет показать, что он — цитадель, способная запереть саму себя. Не верно, что Европа должна безоговорочно открыть свои границы, приток должен контролироваться. И, прежде всего, необходимо принять меры, чтобы мигранты могли жить на своей родине. Но демонстрируя отказ принимать беженцев, Европа также отказывается от гуманистической традиции, которой гордилась.

Элладская православная церковь благодарит греческую армию за охрану пограничных с Турцией областей, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Об этом предстоятель Элладской церкви архиепископ Иероним II заявил во время посещения греческо-турецкой границы. Владыка призвал европейских партнеров защитить границу. «Здесь находится не только граница Греции, но и граница Европы», — сказал Иероним. Также архиепископ подверг критике инструментализацию проблемы беженцев. По его словам, то, что «люди используются как инструменты», является «позором».

Капеллан Львовского городского совета и представитель Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отец Павел Дроздяк призвал использовать средства гигиены в храмах для того, чтобы уменьшить риски распространения любой инфекции, в том числе коронавируса, который уже зафиксировали на Украине, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Во время сессии горсовета он также подчеркнул важность правильного информирования об этой эпидемии и призвал не поддаваться панике. По словам отца Павла, он инициировал внеочередное заседание Совета Церквей Львова, чтобы решить, как правильно священники должны информировать прихожан о распространении коронавируса и использовании средств гигиены для уменьшения рисков. «Вы знаете, что в европейских городах, где зафиксировано распространение вируса, были запрещены мессы, — сказал священник. — Когда мы говорим о Львове, который является религиозным по своему характеру, то, без сомнения, для нас это большая проблема. Для того, чтобы наши верные могли комфортно посещать храмы и не бояться, мы предлагаем много средств дезинфекции и гигиены». Во вторник, 10 марта, состоится встреча главного врача Львова Владимира Зуба со священниками Львовской архиепархии УГКЦ.

Падает число американских католиков, которые считают преследования христиан насущной проблемой, рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Если зимой 2019 года таковых было 58%, то сейчас их 52%. Помимо того, число американских католиков, которые считают христианские преследования «очень серьезным», сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Опрос проводился компанией McLaughlin и Папским фондом «Помощь Церкви в нужде». Респонденты назвали преследование христиан во всем мире менее актуальной проблемой, чем торговля людьми, нищета, изменение климата и кризис беженцев. Католики, которые описывали себя как «очень набожных», больше других были обеспокоены преследованием христиан, но даже эта группа считает торговлю людьми проблемой, вызывающей наибольшую озабоченность в течение трех лет подряд. Перечисляя страны, в которых, по их мнению, гонения на христиан наиболее суровы, американские католики на первое место поставили Иран, следом идут КНДР, Ирак, Сирия, Пакистан и Саудовская Аравия. Респондентам также предлагалось ранжировать задачи правительства США и других западных стран в деле оказания помощи преследуемым христианам. «Дипломатическое давление на страны-нарушители» было названо американскими католиками наиболее важным, за этим следуют введение экономических санкций, предоставление убежищ для жертв преследований, финансовая поддержка гонимых общин. Что касается военной интервенции и военной подготовки и вооружение, то это признается наименее важным.

Консервативные католики поддержат президента США Дональда Трампа с оговорками, предполагает National Catholic Register (Айрондэйл, США) по итогам состоявшегося очередного саммита Конференции консервативных политических действий (CPAC). Плюсом администрации Трампа такие католики называют ее позицию против абортов. Они говорят, что сейчас гораздо труднее голосовать за демократов, если вопрос защиты жизни «имеет для вас значение». В этом контексте «Трамп, кажется, идет в лучшем направлении», чем другие кандидаты. Большие симпатии вызвало решение президента в этом году принять участие в Марше жизни. Также высоко было оценено выступление вице-президента США Майка Пенса на саммите CPAC, особенно когда он подчеркнул приверженность Республиканской партии ценностям жизни и пригласил разочарованных демократов, выступающих за защиту жизнь, присоединиться к республиканцам. Недавний опрос EWTN News/RealClear Opinion Research показал, что 46% католиков готовы проголосовать за Трампа, 8% респондентов сказали «возможно», 36% заявили, что «никогда» не проголосуют за Трампа. При этом 50% опрошенных католиков хотели бы проголосовать за кандидата от третьей партии.

Между президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и великим имамом суннитского университета Аль-Азхар в Каире шейхом Ахмедом аль-Тайибом растет напряжение, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). Президент предлагает шейху заняться реформой исламского семейного права и защищать женщин. Шейх в ответ просит президента бороться с бедностью. Недавно ас-Сиси выступил на телевидении с критикой широко распространенной практикой «словесного развода» в Египте (когда мужу достаточно несколько раз сказать своей жене «развожусь»). По словам президента, «если для заключения брака нужны письменные документы, почему немного слов нужно для развода?». Еще в 2017 году ас-Сиси предложил руководству университета Аль-Азхар отменить «словесный развод» и изменить исламское «семейное право» в части невыгодных женщинам положений о приданом и наследстве. В ответ богословы предложили властям разобраться с экономикой и плохими условиями жизни граждан, что является реальной причиной многих разводов. Как констатирует издание, сегодня в Египте имеет место парадокс, уже наблюдаемый в других местах на Ближнем Востоке: политический автократ, который хочет обновить ислам, и религиозный консерватор, который хочет модернизировать общество.

Российские депутаты выступили за добавление упоминания о Боге в Конституцию, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, упоминание Бога в Основном законе не изменит светского характера государства. «Упоминание в Конституции веры в Бога укрепит историческое и духовное наследие наших народов, которые не могли представить себя вне религии», — заявляет предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он добавил, что даже «люди, далекие от религии», должны понимать эту мысль. Патриарх напомнил, что Конституция была принята в 1993 году в начале возрождения религиозной жизни и в условиях социальной нестабильности. «Времена изменились, и мы призваны совместно стремиться привнести аспект ценностей, которые важны для нас, в обновленную Конституцию», — подчеркнул глава Русской церкви. Его инициатива сразу же вызвала различные реакции. Первоначально критические заявления преобладали. Критики опасались преследования неверующих или последователей религиозных меньшинств по отношению к православию или исламу. Однако после инициатива патриарха получила признание, особенно в правительственных кругах, что привело к одобрению поправки.

В Польше вышла книга о католических новомучениках СССР, сообщает Vatican News (Ватикан). В феврале этого года краковское издательстве «Wydawnictwo АА» выпустило в свет работу «Со Христом до конца. Мученичество Слуг Божиих в Советском Союзе». Об этом рассказало постулатор процесса беатификации российских католических новомучеников священник Христофор Пожарский из Санкт-Петербурга. Презентация состоится в Варшаве в полдень 11 марта в секретариате Конференции католического епископата Польши. Книга представляет собой коллективный труд под редакцией отца Христофора. Она посвящена российским подвижникам веры и содержит биографии епископа Антония Малецкого, прелата Константина Будкевича, священников Франциска Будриса, Яна Тройго, Павла Хомича, Антония Червинского, Епифания Акулова, Потапия Емельянова, монахинь Анны Абрикосовой и Галины Енткевич, мирянки Камиллы Крушельницкой. Кроме того, в книгу включены жизнеописания архиепископа Иоанна Цепляка, священника Антония Дземешкевича и епископа Кароля Сливовского. Не исключено, что эти имена будут включены в процесс беатификации при его следующей организации в России. Вступительное слово к изданию написали краковский кардинал Станислав Дзивиш и глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. Кардинал подчеркивает, что публикация книги в Польше соответствует пожеланиям папы Иоанна Павла II, сто лет со дня рождения которого отмечается в этом году. «Мученичество священников в сибирских и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой памяти», — писал понтифик в книге «Дар и тайна». О новом мученичестве прошлого столетия он упоминал в апостольском послании «Tertio millennio adveniente»: «В наш век вновь появились мученики, часто неизвестные, и они подобны неизвестным солдатам великого Божьего дела. Насколько это возможно, их свидетельство не должно быть утрачено для Церкви». В книгу включены архивные фотографии, тексты молитв и новые цветные портреты новомучеников, написанные в Санкт-Петербурге. Презентация в Варшаве пройдет под почетным покровительством Пецци и митрополита Минско-Могилевской архиепархии Тадеуша Кондрусевича.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».