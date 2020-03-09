Москва, , 08:48 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве в присутствии мировых лидеров может стать катастрофой для Киева.

По словам Климкина, властям Украины нужно добиваться того, чтобы лидеры ведущих стран мира перед тем, как приехать 9 мая в Москву на Парад Победы, обязательно приехали в Киев. Если же они просто приедут в Москву, то для Украины это будет катастрофа.

Климкин уверен, что президент России Владимир Путин попытается использовать приезд западных лидеров для заключения с ними сделки по Украине и прежде всего, конечно, с президентом США Дональдом Трампом.

Сенатор Пушков прокомментировал слова Климкина на своей странице в сети микроблогов Twitter. Он пишет, что не совсем понятно, для чего западные лидеры должны приезжать в Киев.

Пушков напомнил, что власти Украины прямо заявили — День Победы они отмечать не будут.

Что касается катастрофы, то она для Украины не в том, что западные лидеры приедут на День Победы в Москву, а в той сумятице, что царит в Киеве.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1236754371993645056