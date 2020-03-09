Киев, 9 марта 2020, 09:18 — REGNUM Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.
Однако один из участников передачи, находящийся в студии возразил Илье Киве и заявил, что Россия якобы «украла» у Украины Донбасс и Крым, на что депутат ответил, что «бездарное управление украинской политикой привело к потери части и территории». Кива в связи с этим подчеркнул, что есть такие понятия, как украсть, и потерять.
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ИА REGNUM напоминает, ранее в украинских СМИ сообщали о переписке в одном из мессенджеров Ильи Кивы с лицом, которое было подписано как «Жирик…Владимир Вольфович». В пресс-службе главы ЛДПР Владимира Жириновского опровергли информацию о переписке лидера фракции с депутатом Рады Ильей Кивой.
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