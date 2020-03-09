Киев, , 09:18 — REGNUM Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.

«Зеленский может быть и понимает на сегодняшний день, что экономически выгодно было восстановить отношения с Российской Федерацией по той простой причине, что это действительно могло бы реанимировать нашу экономику. Понимаете? Поднять промышленность, которая положена… это объективная реальность…», — считает Кива.

«На сегодняшний день Россия до сих пор является нашим самым большим экономическим, стратегическим… Россия на сегодняшний день является и так будучи под санкциями, пересанкциями и это всего лишь навсего искусственная блокада, которая всего лишь замедляет темп развития украинской экономики или уничтожает ее. И Зеленский наконец-таки начинает это понимать. Но ему никто никогда не может дать полноту власти, потому, что на сегодняшний день, еще раз вам говорю, мы находимся под внешним управлением…», — заметил политик.

Однако один из участников передачи, находящийся в студии возразил Илье Киве и заявил, что Россия якобы «украла» у Украины Донбасс и Крым, на что депутат ответил, что «бездарное управление украинской политикой привело к потери части и территории». Кива в связи с этим подчеркнул, что есть такие понятия, как украсть, и потерять.

«Это очень важный момент. Когда мы делаем действие и стратегически не просчитываем, что они могут привести к потере территорий, то это наша проблема», — отметил он.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в украинских СМИ сообщали о переписке в одном из мессенджеров Ильи Кивы с лицом, которое было подписано как «Жирик…Владимир Вольфович». В пресс-службе главы ЛДПР Владимира Жириновского опровергли информацию о переписке лидера фракции с депутатом Рады Ильей Кивой.

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