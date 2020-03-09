Москва, , 07:11 — REGNUM Слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева, если 9 мая западные лидеры посетят Москву, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет», — написал Пушков.

По его словам, катастрофа для Украины «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».

Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, Павел Климкин назвал приезд западных лидеров в Москву 9 мая может стать катастрофой для Украины.

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