Москва, 9 марта 2020, 07:11 — REGNUM Слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева, если 9 мая западные лидеры посетят Москву, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
По его словам, катастрофа для Украины «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».
Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, Павел Климкин назвал приезд западных лидеров в Москву 9 мая может стать катастрофой для Украины.
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