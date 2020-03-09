Минск, 9 марта 2020, 06:56 — REGNUM История победы над фашизмом объединяет Москву и Минск. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Беларусь 1»
Она уточнила, что народы стран одинаково чтят память о Победе и это «говорит о высокой духовности белорусского народа и народов России».
Как сообщало 6 марта ИА REGNUM, находящаяся с визитом в Белоруссии Матвиенко провела 5 марта переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обсудив вопросы интеграции стран.
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