Пхеньян, , 02:49 — REGNUM Три неопознанных снаряда были выпущены с территории Северной Кореи в направлении Японского моря, сообщает 9 марта южнокорейское агентство Yonhap.

Снаряды были выпущены с прилегающих к городу Сондок провинции Хамгён территории. Информации о типе ракет, дальности и высоты полета не поступало. Южнокорейские военные следят за ситуацией.

Напомним, неделю назад КНДР запустила две ракеты из сверхмощной пусковой установки многоразового использования. Ранее Пхеньян заявлял о скорой демонстрации нового стратегического оружия.