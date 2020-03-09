Владивосток, 9 марта 2020, 03:49 — REGNUM Заместитель главы Владивостока Константин Лобода написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
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Константин Лобода работал в мэрии Владивостока с 2011 года при трёх главах города: Игоре Пушкарёве, Виталии Веркеенко и Олеге Гуменюке. В его обязанности входило курирование таких направлений, как конкурентная политика и закупки, комиссия по делам несовершеннолетних, ЗАГС и административно-территориальное управление Первомайского района города.
Как сообщало ИА REGNUM, известная в Приморье телеведущая Татьяна Бережная оставила пост заместителя главы Владивостока и ушла, написав заявление о добровольном сложении полномочий.