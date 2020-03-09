Дамаск, , 01:33 — REGNUM Объявленное 6 марта перемирие в сирийской провинции Идлиб было нарушено боевиками, сообщает RT со ссылкой на заявление руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Олега Журавлева.

«За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований», — заявил Журавлев, подчеркнув также, что обстрелы трех населенных пунктов прошли на территории провинции Алеппо, еще трех — в Латакии. И один населенный пункт был обстрелян в провинции Идлиб.

Напомним, по итогам переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, прошедших 5 марта, с 00:01 6 марта в идлибской зоне деэскалации началось перемирие.