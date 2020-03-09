Москва, , 00:29 — REGNUM Военные эксперты из Германии, Италии и Греции проведут наблюдательный полет над территорией России, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Наблюдательный полет пройдет в рамках реализации Договора по открытому небу с 9 по 13 марта. Вылеты будут осуществляться на румынском самолете наблюдения Ан-30 с подмосковного аэродрома Кубинка. Летательный аппарат, равно как и установленная на нем аппаратура не предназначены для выполнения военных операций и применения оружия. Российский эксперты на борту самолета смогут проконтролировать соблюдения согласованных параметров полета.

В те же сроки, с 9 по 13 марта, российские военные специалисты проведут наблюдательный полет над территорией Венгрии. Дальность полета составит 1080 км, вылеты пройдут с аэродрома Папа.

Напомним, взаимные облеты территорий регламентируются Договором по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2011 году. Страны-участницы периодически осматривают с неба территории друг друга для увеличения доверия и открытости в области военной деятельности.