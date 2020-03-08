Иерусалим, , 23:27 — REGNUM Власти Израиля запретили допуск на территорию страны граждан иностранных государств, посещавших Египет в последние две недели. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел страны Арье Дери, передает радио Kan.

Отмечается также, что гражданам Израиля, посещавшим Египет в последние две недели, предписано провести 14 дней в изоляции.

Соответствующая мера уже действует для граждан Израиля, посещавших Австрию, Андорру, Германию, Испанию, Италию, Сан-Марино, Францию, Швейцарию, Китай, Сингапур, Таиланд, Южную Корею и Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную распространению коронавируса. По его словам, у «Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении».

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