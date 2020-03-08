Киев, , 22:57 — REGNUM Приезд мировых лидеров в Москву на празднование Дня Победы может стать катастрофой для Украины. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин в интервью порталу «Обозреватель».

Климкин считает, что президент России Владимир Путин попытается заключить с западными политиками «закулисную договоренность» по Украине.

Поэтому, заявил он, украинским властям необходимо добиться, чтобы перед Москвой главы иностранных государств заехали в Киев.

«Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что украинский парламент должен отправить свою делегацию для участия в Параде в Москве 9 мая.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в стране не будут праздновать День Победы 9 мая.