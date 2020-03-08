Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Представители делегации США, присутствовавшие на заседании в СБ ООН, не блокировали заявления по сирийскому Идлибу. Об этом сообщила 8 марта руководитель пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус на странице в соцсети Twitter.

«США высоко оценивают проведенные … консультации в СБ ООН по Идлибу, — написала дипломат. — Вопреки сообщениям, не было ни вето, ни блокировки чего-либо (со стороны делегации США)».

Как сообщало ИА REGNUM, закрытое заседание СБ ООН для сообщения о договоренностях Москвы и Анкары по сирийскому Идлибу ранее инициировала Российская Федерация. Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что принять заявление в поддержку этого документа оказалось невозможно из-за позиции одной делегации.

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