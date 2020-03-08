Иерусалим, 8 марта 2020, 22:20 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху допустил введение обязательной самоизоляции для всех прибывающих в страну. Об этом 8 марта сообщает Haaretz.
«Меры, которые мы уже ввели, себя оправдали. Если мы решим расширить их, то под них подпадут все страны», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную распространению коронавируса. По его словам, у «Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении».
Читайте также: Глобально опасен: коронавирус расползается по миру — трансляция