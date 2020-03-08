Андрей Ганжа, 8 марта 2020, 22:04 — REGNUM 6 марта в Саудовской Аравии закончился государственный переворот: был качественно и уже на практике изменен порядок наследования престола.

Саудовская Аравия
Саудовская Аравия

За 88 лет существования саудовской монархии там использовался редкий для Европы порядок, который принято называть «лествичным правом» (rota system): когда престол передавался старшему члену правящей династии по мужской линии, то есть брату умершего правителя. В Европе этот порядок был исторически заменен «примогенитурой», переходом власти к старшему сыну монарха, рожденному в законном браке.

У саудитов, после смерти основателя династии Абдул-Азиза ибн Сауда (1953 год), титул короля (точнее, с 1986 года — «Хранителя двух Святынь») носили последовательно шесть единокровных братьев, сыновей Абдул-Азиза. До 2017 года этого же правила придерживался и правящий монарх Салман ибн Абдул-Азиз. В 2015 году занявший престол король Салман, в точном соответствии с лествичным принципом, назначил наследным принцем Мукрина, 35-го и самого младшего из ныне живущих сыновей короля Абдул-Азиза. Но вскоре нарушил принцип, отстранив Мукрина и назначив нового кронпринца, Мухаммед ибн Наифа, своего племянника Наифа ибн Абдул-Азиза, как старшего в новом поколении правящего клана саудитов.

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
U.S. Department of Defense

Но «примогенитура» пришла и в Аравию. 21 июня 2017 года королевским декретом 58-летний принц Мухаммед ибн Наиф был смещён с поста наследного принца в пользу собственного сына короля Салмана, 32-летнего принца Мухаммеда. Некоторые медиа считают, что смещение было силовым и на ибн Наифа «часами давили, чтобы он отрекся от престола», но он публично это отрицал как «голливудскую фантазию».

Однако отрицания, судя по всему, не помогли и 6 марта 2020 года принцы Мухаммед бен Наиф и Ахмед бин Абдель Азиз (брат короля Салмана и сын основателя династии) были арестованы по обвинению в государственной измене. В настоящее время путь Мухаммеда к трону своего 84-летнего отца совершенно свободен.

Принц Муха́ммед ибн На́иф
Принц Муха́ммед ибн На́иф
U.S. Department of State

Все это оставалось бы не более чем эпизодом в многотысячелетней истории аравийских бедуинов, если бы не актуальность этого эпизода для современной истории тех стран, которые громогласно заявляют о своей бескомпромиссной борьбе с коррупцией для защиты государственного бюджета. А значит — и для Украины. Потому что Мухаммед ибн Салман провел практический мастер-класс такой борьбы. Реальной борьбы, а не деклараций.

4 ноября 2017 года в Эр-Рияде несколько десятков человек были арестованы и помещены в золотую, но все же клетку в отеле Ritz Carlton. За несколько часов до этого король создал возглавляемый Мухаммедом ибн Салманом Антикоррупционный комитет, который и разгулялся «по полной». Были отданы приказы о задержании одиннадцати принцев, из которых один скорее всего погиб во время бегства (Мансур ибн Мукрин). В клетку «Карлтона» были брошены бывший командующий флотом Саудовской Аравии, четыре бывших министра, семь исламских ученых и большая группа ведущих саудовских бизнесменов.

Принц Мухаммед бин Салман
Принц Мухаммед бин Салман
Kremlin.ru

Акция была представлена как «просто начало жизненно важного процесса искоренения коррупции, где бы она ни существовала» (Шейх Сауд аль-Моджеб, генеральный прокурор королевства). Хотя она была, безусловно, политической комбинацией и сейчас можно бесконечно долго спорить о ее результатах и перспективах этих результатов. Во всяком случае сейчас у Мухаммеда нет видимых противников внутри королевства.

Но речь не о политике, а о деньгах. После задержаний саудовские власти сделали карлтоновским сидельцам предложение, от которого многие на смогли отказаться: свобода в обмен на часть состояния. Уже через две недели после арестов стало известно, что «власти Саудовской Аравии ведут переговоры по урегулированию с принцами и бизнесменами, задержанными в результате антикоррупционной чистки… Чиновники Саудовской Аравии требуют, чтобы некоторые бизнесмены, члены королевской семьи и министры, задержанные в ходе чистки наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заплатили до 70% своего богатства в обмен на свободу, сообщили Financial Times люди, знакомые с ситуацией». И ведь получилось!

Через 14 месяцев после акции королю Салману был предоставлен «Отчет» Антикоррупционного Комитета. Там было записано, что восемь человек отказались от «урегулирования», и их дела «направлены государственному прокурору для дальнейшего надлежащего судебного разбирательства согласно соответствующим законам», а вот с 56 персонами от урегулирования отказалось уже государственное обвинение «из-за уже существующих уголовных обвинений, выдвинутых против них».

Зато в 87-ю персонами получилось одно удовольствие. Сам Мохаммед ибн Салман заявил, что «мы показываем им все имеющиеся у нас файлы, и, как только они увидят, около 95 процентов согласны на урегулирование…». И в «результате расследования, проведенного комитетом, в государственную казну было возвращено более 400 миллиардов саудовских риалов ($ 107 миллиардов) В виде недвижимости, компаний, денежных средств и других активов». Для справки: годовой бюджет 2020 года в Саудовской Аравии составляет 272 миллиарда долларов. У Украины — чуть более сорока миллиардов.

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