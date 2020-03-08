* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:58 — REGNUM Если движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты Афганистана до конца недели, то вооруженные силы страны перейдут из обороны в наступление. Об этом заявил и.о. министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

«Вооруженные силы Афганистана будут оставаться в оборонительном режиме до конца этой недели», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о перемирии с американским контингентом в Афганистане, подписав 29 февраля меморандум о мире, пока нет и в помине аналогичной договорённости с властями Афганистана. В стране продолжаются атаки исламистов.

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