Киев, , 21:37 — REGNUM Международную следственную группу по расследованию крушения MH17 в Донбассе возглавил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе офиса главы украинского надзорного ведомства.

Отмечается, что Мамедов на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

«Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Международной следственной группы, которая занимается уголовным расследованием крушения Boeing 777 в Донбассе, продлили соглашение о сотрудничестве.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 298 человек. Все они погибли.

Читайте также: США доверяют правовой системе Нидерландов в рассмотрении дела MH17 — Помпео