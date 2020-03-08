Анкара, , 21:31 — REGNUM В Турции в ближайшее время будет объявлен тендер на проект строительства канала «Стамбул». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти Турции настроены решительно в вопросе реализации проекта новой морской артерии в обход Босфора, который станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории страны.

Ожидается, что водный путь, который пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу, сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры.

В настоящее время через пролив Босфор следуют около 40−42 тысяч судов в год.

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