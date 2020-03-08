Анкара, 8 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Греции обеспечить беспрепятственный проход нелегальным мигрантам в страны Европы.
«Греция, я призываю тебя, открой двери и освободись от бремени. Пускай они (мигранты) идут в другие страны Европы», — сказал он в ходе своего выступления в Стамбуле, которое транслировал турецкий телеканал NTV.
Как сообщало ИА REGNUM, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, когда были ликвидированы более 30 турецких военнослужащих, власти Турции открыли границы с Евросоюзом для мигрантов.
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