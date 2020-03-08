Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Газета The New York Times является «позором журналистики». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«The New York Times — это позор журналистики… — написал Трамп. — Фейковые новости — враг народа».

По словам главы Белого дома, когда он только пришёл в политику издание уже было «мертвым», и останется таковым, когда он уйдёт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что «лживые СМИ» делают все возможное, чтобы выставить администрацию США в дурном свете.

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