Тбилиси, , 20:24 — REGNUM В Грузии оппозиция и правящая партия «Грузинская мечта» достигли соглашения о порядке проведения парламентских выборов 2020 года. На встрече в резиденции посла США в Грузии стороны в присутствии иностранных дипломатов договорились, что выборы будут проведены с 1% избирательным барьером и в парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам, а 30 депутатов — по мажоритарным округам.

Установлен и барьер на право формирования правительства для партии, которая получит больше всего мандатов в будущем парламенте. Согласно достигнутой договоренности, для формирования однопартийного правительства партия должна набрать 40% и более голосов. В противном случае будет создано коалиционное правительство.

Специальное заявление в связи с достигнутым соглашением распространили послы — фасилитаторы диалога. Они поздравили всех участников переговоров с успешным соглашением и отметили, что оно станет опорной точкой на пути дальнейшего развития грузинской демократии.

Правительство и оппозиция по итогам диалога подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление.

Напомним, что тема тема реформирования избирательной системы стала актуальной после того, как председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал провести предстоящие в 2020 году выборы по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Это случилось на фоне акций протеста, поводом для которых оппозиция избрала визит в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Но утвердить соответствующий законопроект парламент не смог из-за протеста мажоритариев, что вызвало новую серию акций протеста, прекратить которые сумели иностранные дипломаты, усадив конфликтующие стороны за стол переговоров. Хотя переговоры проходили безуспешно и стороны долгое время настаивали на своей позиции, в конце-концов обе противостоящие стороны пошли на уступки и договорились о компромиссном варианте.

Соответствующий законопроект будет инициирован в парламенте уже на следующей неделе.