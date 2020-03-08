Хельсинки, , 19:47 — REGNUM Принимать участие в учениях Cold Response 2020, которые НАТО проведет в Норвегии с 9 по 19 марта, отказались финские военные. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

«Участие сухопутных сил (Финляндии) в учениях … отменено, — говорится в сообщении, обнародованного на сайте военного ведомства. — Это решение было принято из-за последних данных, полученных по ситуации с коронавирусом».

Учения стран-членов НАТО, в которых должны принять участие 16 тысяч военных, начнутся 9 марта. Финскую сторону должны были представлять 400 военных.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта в Норвегии количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 136 человек.