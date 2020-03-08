Иерусалим, , 19:35 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с вице-президентом Соединенных Штатов Майклом Пенсом ситуацию со вспышкой коронавируса, сообщает 8 марта пресс-служба канцелярии Нетаньяху.

Стороны договорились о том, что в ближайшие часы израильская экспертная команда по борьбе с коронавирусом проведет переговоры с соответствующей командой из США.

«Цель консультаций — продвижение технологического и научного сотрудничества по проблеме коронавируса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную распространению коронавируса. По его словам, у «Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении».

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