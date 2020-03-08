Амстердам, , 19:11 — REGNUM Члены Международной следственной группы, которая занимается уголовным расследованием крушения Boeing 777 в Донбассе, продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом 8 марта сообщили в прокуратуре Нидерландов.

«Расследование крушение рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четверых подозреваемых», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту воздушного судна находились 298 человек. Выжить не удалось никому.

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