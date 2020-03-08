Москва, , 19:08 — REGNUM Благоприятной можно назвать ситуацию с распространением коронавируса в Российской Федерации. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В России, скорее, благоприятная ситуация (с коронавирусной инфекцией COVID-19)», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также добавил, что он всегда имеет при себе медицинскую маску, так как «нужно быть бдительным».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отмена Петербургского международного экономического форума из-за коронавирусной инфекции никак не отразится на российской экономике.

Читайте также: Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020