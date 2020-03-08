Иерусалим, , 18:58 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную распространению коронавируса.

«Я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию (по коронавирусу)», — цитирует Нетаньяху его канцелярия.

Он добавил, что у «Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Израиль запретил въезд и выезд из палестинского Вифлеема из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Израиля Нафтали Беннет. Общее число заболевших коронавирусом в Израиле составляет 21 человек.

Читайте также: Глобально опасен: коронавирус расползается по миру — трансляция