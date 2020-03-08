Стамбул, Турция, , 18:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в ближайшее время посетит с визитом Брюссель, встретится с представителями ЕС. Об этом, как передает телеканал NTV, сообщил сам глава государства во время выступления в Стамбуле.

«Завтра (9 марта) я проведу встречу с представителями ЕС в Бельгии, — сказал Эрдоган. — Я надеюсь, что мы (представители Турции) вернемся, добившись принципиально иных результатов».

Эрдоган отметил, что страны ЕС не выполнили свои обещания и обязательства по беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что более 130 тыс. беженцев пересекли границу Турции с Грецией после того, как было принято решение об открытии этой границы.

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