Париж, , 18:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу в Париже с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 8 марта сообщает Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что французский лидер рассчитывает встретить Эрдогана в Елисейском дворце 9 марта.

Макрон намерен обсудить с Эрдоганом коридор безопасности вдоль шоссе М-4, которое проходит параллельно сирийско-турецкой границе и соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Эрдоган проведет встречу с представителями Европейского союза по поводу проблемы с мигрантам. Дискуссия запланирована на понедельник, 9 марта. Глава Турции выразил надежду на прогресс в преодолении сложившейся ситуации.

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