Вашингтон, , 18:16 — REGNUM В Пентагоне в связи со вспышкой коронавируса приняли решение ограничить поездки американских военнослужащих в Италию и Южную Корею. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Армии США.

«Командование приняло решение ограничить до мая любого рода поездки из США в Италию и Южную Корею и обратно с целью замедлить распространение коронавируса», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также отмечается, что был введен временный запрет на участие войск этих государств в совместных учениях с американскими военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 марта в Италии количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 233. Общее число подтвержденных случаев выявления коронавируса достигло 5883.

В связи с этим власти Италии полностью ограничили для въезда и выезда 26 итальянских провинций, в том числе полностью для сообщения закрыта Ломбардия (с 12-ю провинциями), административным центром которой является Милан, а также ещё 14 других провинций, таких как Парма, Пьяченца, Римини, Модена, Новара и другие области Италии.

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